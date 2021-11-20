На території закинутого заводу в селі Тарашани Чернівецької області знайшли мертвим чоловіка, який пішов до лісу по дрова та не повернувся. Його тіло виявили у вигрібній ямі покинутого заводу.

На тілі чоловіка ознак насильства правоохоронці не виявили. Причини смерті встановить слідство, повідомила в суботу, 20 листопада, поліція Чернівецької області.

48-річний Валентин Аміхалакіоає мешкав у селі Привороки Чернівецького району. 10 листопада він пішов до лісу по дрова та не повернувся. Понад добу родичі шукали його самотужки, але врешті звернулись до правоохоронців. До пошукової операції долучилась сотня людей: рятувальники, односельці та кінологи. Вони обстежили 60 гектарів лісу, але не знайшли навіть бензопилки чоловіка. Зниклого розшукували 10 днів.