Тіла загиблих вивільняли за допомогою пневмодомкратів

На київському заводі «ЕМКО», що на вулиці Олекси Тихого, 99, у п’ятницю, 19 листопада, загинули двоє працівників, на яких впав кількатонний верстат. Про це повідомила комунальна аварійно-рятувальна служба Київська служба порятунку в Facebook.

Обидва робітники загинули на місці інциденту. Вказується, що причиною трагедії стало порушення правил техніки безпеки під час виконання монтажних робіт.

фото КАРС «Київська служба порятунку»

Рятувальники ДСНС виконали роботи зі вивільнення тіл загиблих за допомогою пневмодомкратів та інших допоміжних інструментів.

Щілина між підлогою та верстатом не перевищувала 5 см, тому робота тривала майже годину.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка повинна встановити усі обставини цієї трагедії. За фактом події також провадиться службове розслідування.