Анатолій Рибак загинув під час катання на квадроциклі на Закарпатті

Під час катання на квадроциклі у лісі поблизу села Нижній Студений на Закарпатті загинув івано-франківський бізнесмен та меценат Анатолій Рибак. Про трагічний випадок із квадроциклом у горах першими повідомили закарпатські рятувальники. За даними місцевих медіа, загиблим туристом є власник мережі м'ясних магазинів «Рибак» в Івано-Франківську Анатолій Рибак.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався на вихідних – у суботу, 6 листопада. Інформація про загибель туриста з Івано-Франківська надійшла рятувальникам о 15:55. За інформацією видання Версії, яке посилається на власні джерела, загиблий квадроцикліст – Анатолій Рибак.

«Рятувальникам Закарпаття повідомили, що під час катання на квадроциклі в лісовій місцевості, поблизу села Нижній Студений Хустського району, загинув мешканець м. Івано-Франківськ», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

На місці події працювали гірські пошуково-рятувальні відділення сіл Нижні Ворота та Пилипець. Вночі суботи тіло туриста працівники ДСНС доставили до села Нижній Студений та передали правоохоронним органам.

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