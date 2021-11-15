Зниклого чоловіка розшукують всім селом

У селі Привороки Чернівецької області поліція, рятувальники та жителі селі вже четверту добу намагаються розшукати зниклого 48-річного Валентина Аміхалакіоає. Буковинець в середу, 10 листопада, пішов по дрова до лісу, однак дотепер не виходив на зв’язок. Про розшук повідомила прес-служба поліції в понеділок, 15 листопада.

Відомо, що 48-річний чоловік був одягнений у коричневу демісезонну куртку, чорні штани та темні черевики. Зріст буковинця 180 см, вага 100 кг, чоловік має зелені очі, темне волосся та вуса.

«Поліцейські залучили до пошуків кінологів ГУНП, рятувальників і громадськість. Наразі пошуки Валентина Аміхалакіоає тривають. Поліцейські звертаються до всіх небайдужих громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування розшукуваного – терміново повідомте до поліції за номерами телефонів (068) 747-00-51, (099) 659-16-43 або на спецлінію «102», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Зазначимо, нещодавно в лісі неподалік Чернівців поліцейські знайшли тіло 50-річного чоловіка, якого розшукували упродовж п'яти днів. Чернівчанин пішов гуляти з собакою, однак додому повернувся лише пес. Виявилось, що чоловік помер від переохолодження.