Неподалік Чернівців у лісі знайшли тіло 50-річного Василя Івановича, якого розшукували упродовж п’яти днів. Чернівчанин в понеділок, 1 листопада, пішов гуляти з собакою, однак додому повернувся лише пес. Наразі причина смерті чоловіка невідома. Про виявлення тіла в суботу, 6 листопада, повідомили в прес-службі поліції.

«Сьогодні в лісі в Чернівцях знайшли тіло мертвого чоловіка, який 1 листопада пішов гуляти з собакою та не повернувся додому. Протягом п’яти діб поліцейські спільно з рятувальниками, волонтерами, родичами, сусідами та небайдужими громадянами обстежували територію Садгірського мікрорайону міста Чернівці. Сьогодні в обід, тіло зниклого знайшли оперативники карного розшуку в лісі неподалік Калинівського ринку», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Чернівецької області.

Наразі на місці, де знайшли тіло чернівчанина, працюють криміналісти. Деталі смерті ще встановлюються, за попередньою інформацією, на тілі чоловіка не виявили ознак насильницької смерті.

Зазначимо, востаннє чоловіка бачили 1 листопада. За словами дружини померлого, він вийшов погуляти з собакою, проте додому повернувся лише пес без господаря.