Чернівчанин був одягнутий в сині штани та чорну кофту

У Чернівцях розшукують зниклого два дні тому 50-річного Василя Івановича. Відомо, що чоловік в понеділок, 1 листопада, пішов на прогулянку разом із собакою. Додому повернувся лише пес без господаря. Про розшук повідомила прес-служба поліції в середу, 3 листопада.

«У понеділок, 1 листопада, до поліції звернулася чернівчанка та повідомила про зникнення свого 50-річного чоловіка. За словами заявниці, чоловік пішов гуляти з собакою, собака повернувся додому, а чоловік ні. Пошуки безвісти зниклого чоловіка тривають», – йдеться в повідомленні поліції.

За попередньою інформацією, чернівчанин був одягнений у сині байкові штани та чорну кофту з капюшоном. Зріст чоловіка – 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке темне.

Зазначимо, наразі тривають пошуки, правоохоронці просять всіх, кому відома інформація про місцезнаходження чернівчанина, звертатися на спецлінію «102».