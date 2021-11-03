Подружжя виявили без свідомості під трактором

У селі Грубна Чернівецької області в вівторок, 2 листопада, подружжя потрапило під колеса трактора. Чоловіка і жінку знайшли без свідомості на власному подвір’ї під трактором, 48-річна жінка була вже мертва, 52-річного чоловіка госпіталізували до лікарні. В поліції припускають, що трагедія трапилась внаслідок падіння металевого фриза.

«По обіді, 2 листопада, до поліції повідомили, що в селі Грубна Дністровського району на подвір’ї під мінітрактором DONGFENG виявили двох людей без свідомості. Поліцейські встановили, що ймовірно, під час встановлення металевого фриза відбулося його падіння, в результаті чого 52-річного господаря притиснуло до землі. В той час 48-річна дружина, намагалася допомогти чоловіку і її затягнуло під колесо транспортного засобу», – йдеться в повідомленні поліції за 3 листопада.

Зазначимо, від отриманих травм жінка загинула на місці трагедії. Її чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Слідство триває.