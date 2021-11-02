Водій намагався втекти, проте його затримали правоохоронці

У Чернівцях, 1 листопада, поліція затримала 61-річного таксиста, який викруткою вдарив у живіт 59-річного пасажира. За версією поліції, між водієм і п’яним пасажиром виникла суперечка, яка переросла в бійку. Після поранення водій таксі втік з місця злочину, проте його затримали правоохоронці й помістили в СІЗО.



«Правоохоронці з’ясували, під час руху в таксі, між нетверезим пасажиром і водієм виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку. Під час конфлікту, водій таксі наніс викруткою пасажирові поранення в живіт. Після скоєного злочину чоловік втік з місця події у невідомому напрямку», – йдеться в повідомленні поліції у вівторок, 2 листопада.

Наразі порушника затримали, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. В поліції ZAXID.NET повідомили, що потерпілий знаходиться в лікарні, його стан стабільний.

Зазначимо, правоохоронці за фактом поранення розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідчі дії тривають.