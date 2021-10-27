Заставнівський райсуд Чернівецької області посадив на рік та три місяці 58-річного Василя Довгого, який тривалий час знущався з 49-річної сестри Домки Ш. У вироку суду за 23 жовтня повідомили, що під час засідання буковинець заперечував свою вину, заявивши, що в них з сестрою виникали незначні сварки через житло, проте жінці він не погрожував.

Як йдеться в вироку суду, вперше п’яний чоловік погрожував сестрі ще в червні торік. Тоді він відбувся штрафом 340 грн, проте це не зупинило буковинця. Від липня до листопада він знову систематично в нетверезому стані ображав жінку й отримав за це 510 грн штрафу.

Правоохоронці щоразу після заяв буковинки проводили з її братом виховну бесіду, але і це не допомогло. В січні цього року п’яний чоловік вкотре погрожував сестрі розправою. Під час судового засідання він своєї вини не визнав.

«Він не заперечує, що між ним та сестрою існують неприязні відносини через спадкування будинку після смерті матері, які призводять до систематичних сварок. Проте він не визнає своєї вини, оскільки всі сварки виникають на побутовому ґрунті, бо сестра створює йому несприятливі умови для життя та бажає позбавити його житла», – йдеться в вироку суду.

В суді потерпіла Домка Ш. підтвердила, що проживає з братом в будинку матері. Вона пояснила, що він часто приходить додому нетверезим й лається на неї, також чоловік неодноразово погрожував жінці, виганяв з дому, кидався з ножем.

«Вона, як сестра турбується про свого брата, але той в стані алкогольного сп`яніння агресивно реагує на її зауваження. Такі дії брата призводять до її нервових стресів, після сварок вона викликає швидку й п’є заспокійливі. Натомість потерпіла просила суворо не карати брата», – зазначили в вироку.

Розглянувши справу, суддя Заставнівського райсуду Олена Пухарєва визнала винним Василя Довгого та призначила йому рік та три місяці позбавлення волі. Зазначимо, упродовж 30 діб чоловік може подати апеляційну скаргу.