Кіцманський райсуд Чернівецької області на рік заборонив юнаку вночі відвідувати розважальні заклади за побиття поліцейського. У вироку суду вказано, що в червні цього року під час святкування випускного в Кіцмані п’яний хлопець вдарив правоохоронця в сідниці. У суді хлопець зізнався, що йому соромно за цей випадок й попросив в поліцейського вибачення.

«У червні в центральному парку Кіцманя п’яний хлопець перед друзями почав ображати лайкою чергового поліцейського, який був вдягнений в форму, проте перебував поза службою. В ході конфлікту хлопець вдарив правоохоронця декілька разів у сідниці, залишивши чоловіку тілесні ушкодження», – йдеться в вироку суду за 21 жовтня.

Відомо, що неповнолітній випускник проживає разом з батьками біля Кіцманя в селі Суховерхів. Під час засідання батько хлопця запевнив суд, що буде слідкувати за сином та попросив звільнити хлопця від покарання.

Розглядаючи цю справу, суддя Кіцманського райсуду Ольга Мінів визнала винним хлопця в хуліганстві й звільнила від покарання. Проте буковинцю на рік заборонили з 22:00 по 06:00 відвідувати розважальні заклади.