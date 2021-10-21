Ще в квітні у селі Рокитне п'яний водій Audi з необережності врізався в мотоблок

Новоселицький райсуд Чернівецької області посадив на три роки 44-річного Ігоря Статника, який спричинив смертельну аварію. Ще у квітні 2021-го Ігор Статник на Audi A6 з необережності в'їхав у мотоблок, як наслідок, водій мотоблоку отримав численні травми, а 21-річний пасажир Audi загинув на місці. Як йдеться в вироку суду за 19 жовтня, чоловік визнав свою вину повністю, що суддя врахував як пом’якшувальну обставину.

У вироку суду вказано, що 21 квітня цього року в селі Рокитному п’яний водій Audi, не вибравши безпечної швидкості руху, врізався у мотоблок BZ101, яким керував 41-річний Михайло Данілов. «Внаслідок ДТП водію мотоблоку спричинено тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, що призвели до тривалого розладу здоров`я, а пасажир автомобіля Audi помер на місці», – йдеться в вироку суду.

Під час судового засідання 19 жовтня 44-річний Ігор Статник повністю зізнався у вчиненому й уклав з прокурором угоду про визнання вини. Відомо, що він також виплатив постраждалим компенсацію, однак у вироку не вказано, про яку суму йдеться.

Розглядаючи цю справу, суддя Новоселицького райсуду Геннадій Ляху визнав буковинця винним у ДТП та призначив йому три роки позбавлення волі. Чоловік також має сплатити ще 9,6 тис. грн судового збору.

Зазначимо, вирок ще не набрав законної сили, оскільки Ігор Статник може подати апеляцію упродовж 30 діб з дня проголошення.