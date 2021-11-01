У Чернівцях затримали 20-річного чоловіка, який вдарив 25-річну співробітницю патрульної поліції. За словами речниці патрульної поліції Юлії Замерзляк, стався інцидент в неділю ввечері, 31 жовтня, після того, як патрульні зупинили автомобіль можливо причетних до бійки порушників. Під час спілкування з правоохоронцями чоловіки поводили себе дуже агресивно, один з них вдарив ногою поліцейську.

«На вулиці Хотинській патрульні зупинили авто Mercedes по орієнтуванню, заявник повідомив, що пасажир і водій причетні до бійки, яка відбулась трохи раніше. Під час спілкування чоловіки поводили себе агресивно, виражались нецензурною лайкою. Один з чоловіків завдав удар ногою в область грудної клітки поліцейській. На місце викликали співробітників Нацполіції», – розповіла ZAXID.NET Юлія Замерзляк.

Відомо, що вдарив жінку 20-річний пасажир Mercedes, його затримали. Правоохоронці відкрили провадження за ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 12 років.

Зазначимо, 25-річну жінку обстежили лікарі, їй зробили рентген та УЗД. За словами Юлії Замерзляк, у постраждалої не виявили серйозних травм, проте їй призначили сьогодні вихідний.