43-річний водій кросовера не впорався з керуванням й зіткнувся з мотоблоком

У селі Лукавці Чернівецької області в суботу, 30 жовтня, сталась смертельна ДТП, у якій загинув 58-річний водій та 33-річний пасажир мотоблока. За версією поліції, спричинив аварію 43-річний водій кросовера, який не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з мотоблоком.



«У селі Лукавці Вижницького району сталась ДТП з потерпілими. Правоохоронці встановили, що 43-річний чернівчанин, водій автомобіля Honda CR-V, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мотоблоком», – йдеться в повідомленні поліції за 30 жовтня.

Внаслідок аварії, водій мотоблока загинув на місці ДТП, а його пасажир помер в лікарні при наданні йому медичної допомоги.

Зазначимо, водія кросовера затримали й помістили в СІЗО. За фактом зіткнення відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до десяти років.