Чернівчанин розбив вікна будівлі та підпалив шини автомобільних коліс

У селі Магала біля Чернівців у середу, 28 жовтня, 37-річний чернівчанин намагався підпалити ресторан. В поліції повідомили, що чоловік розбив вікно будівлі та підпалив шини біля закладу. Правоохоронці вилучили в нього речовину, схожу на амфетамін. Для чого чернівчанин намагався підпалити заклад невідомо.

«Учора, 28 жовтня, в поліцію повідомили про спробу підпалу ресторану в селі Магала. Правоохоронці з’ясували, що 37-річний житель Чернівців розбив вікно будівлі, підпалив шини автомобільних коліс і таким чином намагався пошкодити майно закладу», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 29 жовтня.

Правоохоронці в машині порушника знайшли речовину, схожу на амфетамін. 37-річного чернівчанина затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.