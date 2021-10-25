Під час обшуків поліція вилучила наркотиків на 700 тис. грн

У Чернівцях працівники департаменту боротьби з наркозлочинністю в понеділок, 25 жовтня, затримали групу наркоторговців. Семеро осіб на чолі з 49-річним чернівчанином продавали наркотики та психотропні речовини через особисті зустрічі з «клієнтами». В поліції повідомили, що вартість вилучених під час обшуків речовин становить майже 700 тисяч гривень.

За версією слідства, налагодив «бізнес» раніше судимий за наркозлочини 49-річний мешканець Чернівців. Він відповідав за пакування наркотиків та розподіл коштів між сімома чернівчанами, за якими закріпив окремий район міста.

«Порушники незаконно розповсюджували амфетамін, канабіс, гашиш, пігулки «екстазі» та метадон. Реалізовували «товар» за схемою «з рук у руки». Вартість дози становила від 200 до 500 гривень. Розрахунки проводилися готівкою», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.



Поліцейські за силової підтримки бійців КОРДу затримали організатора та всіх членів угруповання. «Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їх транспортних засобах правоохоронці вилучили кілограм амфетаміну, майже кілограм канабісу, пів кілограма гашишу, пігулки «екстазі» та метадону, гроші та електронні ваги. Загальна вартість вилученого становить майже 700 тисяч гривень», – зазначили в прес-службі поліції.

Організатору та двом спільникам уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, придбання, зберігання, чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин) ККУ. Наразі двоє з них перебувають під вартою з правом внесення застави у сумі 190 тисяч гривень, ще один – під домашнім арештом.

Зазначимо, після завершення розслідування буде надана правова оцінка діям інших учасників угруповання. За збут наркотиків зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.