У Чернівцях батько померлого місячного сина підозрює персонал перинатального центру в неналежному виконанні професійних обов’язків. Чернівчанин звернувся в поліцію, зазначивши, що 13 жовтня в приміщенні Чернівецького обласного перинатального центру помер його син, народжений 15 вересня цього року. В прес-службі поліції в четвер, 21 жовтня, повідомили, що за цим фактом почали кримінальне провадження.

«До поліції заявив чернівчанин й повідомив, що 13 жовтня в приміщенні Чернівецького обласного перинатального центру помер його син, народжений 15 вересня цього року. Батько дитини підозрює персонал обласного перинатального центру в неналежному виконанні професійних обов’язків. За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ознаками ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) ККУ», – йдеться в повідомленні поліції.

Зазначимо, причина смерті малюка невідома. Журналісти ZAXID.NET спробували зв’язатись з адміністрацією перинатального центру, проте там наразі офіційно не коментують цей випадок. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смерті немовляти.