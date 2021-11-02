Учасники тендерів незаконно присвоювали гроші з 2016 по 2020 роки

Київська міська прокуратура в понеділок, 1 листопада, заявила про розкрадання чиновниками 60 млн грн на ремонті Дністровської ГАЕС. Раніше СБУ повідомляла про викриття чиновників, які внаслідок завищення обсягів та вартості робіт на гідроелектростанції завдали державі збитків на 20 млн грн, однак вже після тижневого розслідування правоохоронці заявили, що збитки втричі вищі.

За даними слідства, упродовж 2016-2020 років між компанією «Укргідроенерго», Консорціумом «НВО «Укргідроенергобуд» та декількома підрядниками були укладені договори про виконання робіт на гідроелектростанції. Коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель, в документи вносили неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, зокрема записували роботи, які фактично не виконувалися.

Крім того, чиновники через фіктивні фірми завищували вартість робіт на гідроелектростанції. Отримані в такий спосіб кошти розподілялися між всіма учасниками схеми.

«Правоохоронці провели обшуки у замовника робіт та вилучили бухгалтерську документацію й договори щодо ремонту. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума виявлених порушень сягає понад 60 млн гривень», – йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Зазначимо, наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Тривають слідчі дії для встановлення кола усіх причетних до махінацій осіб та притягнення їх до відповідальності.