У Чернівецькій області в неділю, 31 жовтня, обрали нового голову Кельменецької територіальної громади. Ним став 37-річний самовисуванець Богдан Олійник, який до позачергових виборів був секретарем ради та виконувачем обов'язків голови. Про перемогу в понеділок, 1 листопада, розповів Суспільному сам Олійник.

Згідно з даними, Олійник за підсумками голосування здобув понад 26,5% голосів виборців. На другому місці за кількістю голосів – самовисуванка Галина Слухінська, яку підтримали 22,3%. Колишній селищний голова Сергій Буняк отримав 19% голосів. Усі інші кандидати мають менш ніж 10%.

Зведені дані з дільниці, опубліковані політтехнологом Михайлом Шморгуном

Вибори селищного голови у Кельменцях відбулись вчора, 31 жовтня. За цю посаду змагалися 9 кандидатів. Голову громади обирали мешканці Кельменців й мешканці понад двадцяти сіл. Участь у виборах взяло майже сім тисяч виборців, це 27% населення громади.

Хто такий Богдан Олійник

Наразі 37-річний Богдан Олійник одружений і має двох доньок. Його сім’я володіє двома земельними ділянками у Кельменцях та квартирою в Новодністровську. Крім того, він задекларував житловий будинок площею 110,4 м кв у Кельменцях. У володінні Богдана Олійника перебуває також легковий автомобіль ВАЗ.

До позачергових виборів Олійник був секретарем селищної ради, виконувачем обов'язків голови Кельменецької громади. Згідно з ЦВК, на виборах 2020 року балотувався від «Слуги народу». Раніше очолював Кельменецьку районну державну адміністрацію.

37-річний Богдан Олійник на виборах балотувався як самовисуванець

Зазначимо, у квітні 2021 року голова Кельменецької селищної ради Сергій Буняк достроково подав у відставку. У коментарі «Молодому буковинцю»​ він говорив, що зробив це через конфлікт з депутатами від партії «Слуга народу». Проте на вчорашніх позачергових виборах Буняк балотувався на посаду селищного голови як висуванець партії «Слуга народу».