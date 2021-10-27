Слідчі СБУ під час обшуків знайшли докази причетності підозрюваних

СБУ викрила корупційну схему під час модернізації Дністровської ГАЕС на Буковині, внаслідок якої держбюджет недоотримав понад 20 млн грн. Правоохоронці уточнюють, що ці збитки виникла внаслідок завищення обсягів та вартості робіт на гідроелектростанції. Про це в середу, 27 жовтня, повідомила прес-служба СБУ.

«Організаторами схеми було керівництво ПрАТ «Укргідроенерго» та фактичні власники Консорціуму «Укргідроенергобуд». Зловмисники розподілили ролі та спільно з представниками залучених субпідрядних підприємств привласнювали державні кошти», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Схема почала працювати ще на стадії тендеру, коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель. Розкрадання коштів відбувалося через завищення обсягів і вартості робіт з двох великих договорів, виділених на модернізацію Дністровської ГАЕС. Їх загальна сума 5,3 млрд грн.

Згідно з податковим дослідженням, унаслідок такої схеми держбюджету завдали збитків на суму понад 20 млн грн.

Правоохоронці здійснили серію обшуків за адресами офісних приміщень та домашніми адресами підозрюваних. Вони виявили первинну бухгалтерську документацію, договори, чорнові записи, комп'ютерну техніку з «чорною» бухгалтерією.

Наразі відбуваються слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до корупційної схеми осіб.

Зазначимо, Дністровська ГАЕС – одна з найбільших у світі гідроакумулюючих електростанцій, розташована на річці Дністер в Новодністровську Чернівецької області. Основними функціями Дністровської ГАЕС є регулювання частоти й графіка навантажень в енергосистемі України, формування аварійного енергорезерву. Замовником будівництва Дністровської ГАЕС є ПрАТ «Укргідроенерго», головним підрядником — консорціум «НВО Укргідроенергобуд».