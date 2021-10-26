Найбільшу прихильність серед політиків мають Михайлішин, Клічук та Каспрук

У Чернівцях 68% мешканців незадоволенні роботою комунальних служб, а 56% чернівчан вважають, що справи в місті йдуть в поганому напрямку. Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг», опубліковані в вівторок, 26 жовтня. ZAXID.NET публікує основні результати дослідження, яке проводили серед чернівчан.

Ситуація у місті та країні

Згідно з результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг», мешканці Чернівців майже однаково оцінюють стан справ на місцевому та загальнодержавному рівнях. Так, лише 25% опитаних вважають, що справи у місті йдуть у правильному напрямку, проте більша частина мешканців протилежної думки. Щодо країни – 27% вважають, що справи у ній рухаються у правильному напрямку, 64% – навпаки.

Лише 21% вважають, що за останній рік ситуація у місті покращилася. 37% чернівчан побачили погіршення, 38% – відсутність змін.

покращилася. 37% чернівчан побачили погіршення, 38% – відсутність змін. Половина опитаних задоволена діяльністю освітніх закладів , не задоволені – 29%, решта не змогли оцінити.

, не задоволені – 29%, решта не змогли оцінити. Роботою медичних закладів задоволені 41%, інша частина мешканців не задоволена.

задоволені 41%, інша частина мешканців не задоволена. Поліцією задоволені 39%, не задоволені – 34%, решта не змогли оцінити.

задоволені 39%, не задоволені – 34%, решта не змогли оцінити. Роботу громадського транспорту позитивно оцінили 31%, негативно – 48%.

позитивно оцінили 31%, негативно – 48%. Роботу комунальних служб чернівчани оцінили найгірше: позитивно – 27%, негативно – 68%.

Рейтинг довіри політиків

Діяльністю мера Чернівців Романа Клічука не задоволена більша частина містян, задоволені – 31%. Так само негативно чернівчани ставляться до діяльності міської ради: задоволені 22%, не задоволені – 62%.

Лідерами у рейтингу довіри серед місцевих політиків є Віталій Михайлішин, йому довіряють 33% мешканців, однак не довіряють – 57%. Аналогічні результати має Олексій Каспрук. Меру міста Роману Клічуку довіряють 29% чернівчан, а не довіряють – 59%. Голові Чернівецької ОДА Сергію Осачуку довіряють 17%, не довіряють – 46%, не знають посадовця – 31%.

Рейтинг партій

Згідно з дослідженням, чернівчани декларують відносно високу електоральну мобілізацію: 60% однозначно готові взяти участь у виборах міської ради та міського голови. 14% – вагаються, 5% – можливо б взяли участь, 20% – малоймовірно прийшли б на дільниці.

Якби найближчим часом відбувалися вибори міськради Чернівців, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія «Єдина альтернатива» (за неї готові віддати свій голос 19,1% усіх опитаних), та партія «Команда Михайлішина» (18,4%). Партію «Слуга народу» готові підтримати 13,6%, партію «Європейська солідарність» – 8,6%, «Батьківщина» – 8,2%, «Пропозиція» – 7,7%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 16%.

Найвищий рейтинг кандидатів на міського голову має Віталій Михайлішин (28,5% серед тих, хто визначився та має намір голосувати), трішки менше має Роман Клічук (27%). За Олексія Каспрука готові проголосувати 20,1%, за Олену Лис – 6,1%. Рейтинги інших кандидатів – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 15%.

Зазначимо, опитування проводили упродовж 2-6 жовтня серед мешканців Чернівців, яким виповнилось 18 років. В опитуванні взяли участь 1000 осіб, з ними проводили особисте інтерв'ю. Похибка дослідження складає не більше 3,1%.

Нещодавно схоже опитування у Чернівцях проводив Міжнародний республіканський інститут, опитування показало, що чернівецькі політсили втрачають довіру мешканців.