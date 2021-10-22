Заклади з такими позначками зможуть працювати, якщо область перейде до «червоної зони»

Чернівецька обласна державна адміністрація запровадила відмітку «Ми вакциновані від COVID-19» для закладів у яких 100% колективу щеплені. Вони зможуть продовжити роботу навіть, якщо область перейде до «червоної зони». Про це в п’ятницю, 22 жовтня, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

«Аби відзначити буковинських підприємців, котрі прагнуть вести бізнес безпечно, Чернівецька обласна державна адміністрація запровадила відмітку «Ми вакциновані від COVID-19». У Чернівцях один ресторан вже отримав таку позначку. Вона є свідченням того, що 100% персоналу закладу вакциновані від коронавірусу та зможуть продовжувати роботу навіть у червоній зоні епіднебезпеки», – йдеться в повідомленні прес-служби ЧОДА.

Зазначимо, підприємці, які бажають підтвердити, що 100% їх колективу вакцинувалися проти коронавірусу – можуть звернутися за телефоном +380953238153, або ж на електронну пошту press.oda@ukr.net.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 21 жовтня, в Чернівецькій області зафіксували рекордну кількість щеплень від ковіду – 4424. Число охочих зробити вакцину в області останніми днями зростає. Станом на 22 жовтня в області першою дозою щепили 157 802 людей, що складає 17,53% населення. Другою дозою імунізували 127 456 осіб.

Тим часом кількість хворих в Україні наближається до рекордних показників весни 2021-го. За минулу добу, 21 жовтня, вірус виявили у 23785 громадян, померли від хвороби 614 пацієнтів. Однак на Буковині кількість нових випадків упродовж тижня тримається на одному рівні. Минулої доби в області зафіксували 601 випадок хвороби, а померли від коронавірусу 14 пацієнтів.