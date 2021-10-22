Усього за минулу добу провакцинували 4424 людей

У Чернівецької області за минулу добу, 21 жовтня, від коронавірусної інфекції провакцинували 4424 людей, що є новим рекордом. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 2556 людей, другу – 1868. Про це повідомили в прес-службі Чернівецької ОДА.

«В області за останні кілька днів збільшилося число охочих вакцинуватися від коронавірусу. За минулу добу, 21 жовтня, зробили рекордну кількість щеплень від COVID – 4424», – йдеться в повідомленні прес-служби ЧОДА за 22 жовтня.

Зазначимо, за весь період на Буковині зробили 285258 щеплення, з них першою дозою імунізувалися 157802 людей, другою – 127456.

Наразі в області щоденно працюють 10 центрів масової вакцинації. Кілька із них для зручності розгорнули у великих торгових центрах. Так, щеплення можна зробити у гіпермаркеті «Епіцентр», розташованого на вул. Хотинській в Чернівцях.

Як записатися на Covid-вакцинацію?

Covid-щеплення можна отримати у пунктах та центрах вакцинації. Записатися на вакцинацію можна через додаток Helsi, або через свого сімейного лікаря. Отримати щеплення можна, дотримуючись живої черги. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури закладу охорони здоров’я, де працює пункт.

Важливо, для отримання щеплення у центрі вакцинації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.