У Чернівцях в понеділок, 25 жовтня, на сайті міськради оголосили 27 проектів-переможців бюджету ініціатив чернівчан. Серед них — майданчик для вигулу собак, облаштування підземних сміттєвих контейнерів, фестиваль для молоді, мурали та декілька дитячих майданчиків.

Зазначимо, голосування за проекти тривало від 10 по 24 жовтня. З бюджету міста на їх реалізацію передбачили майже 18 млн грн.

ZAXID.NET переглянув усі проекти та уклав підбірку найцікавіших ідей, які можуть втілити коштом міста у 2022 році.

Дитячий майданчик на проспекті Незалежності 114

На вільній ділянці по проспекту Незалежності 114 Думітращук Валентина запропонувала побудувати сучасний дитячий майданчик. Авторка проекту зазначила, що проспект Незалежності – густозаселений район, який потребує території для прогулянки з дітьми. Цей проект відноситься до великих і є найдорожчим, його вартість складає 1,5 млн грн.

«Чернівці – моя казка» – облаштування сучасних дитячих майданчиків

Ще одним великим проектом є реконструкція дитячого майданчика в одному з мікрорайонів Чернівців. Авторка Уляна Легусова не вказала про який саме мікрорайон йдеться, проте його мешканці активно підтримали ініціативу чернівчанки. Вартість реконструкції майданчика складає 1,5 млн грн.

Віденський парк

Між вулицями Винниченка, Сумською, Макаренка та Віденською розташований занедбаний сквер протяжністю орієнтовно 5 га. Наразі там є велика кількість молодих та старих дерев, які потребують очищення, поруч озеро з дамбою. Чернівчанка Оксана Абушкевич запропонувала містянам відновити сквер та розчистити озеро. Вартість великого проекту – 1,5 млн грн.

Сквер Героям Минулого та Сьогодення

Чернівчанка Наталя Чобану запропонувала відновити ще одну зелену зону по вул. Васіле Александрі, 46, де розміщені пам’ятні знаки Героям України різних часів та епох. В сквері планують оновити зовнішній вигляд монументу, демонтувати старі елементи благоустрою, придбати та встановити нові комфортні лавки та озеленити територію. Вартість ініціативи – 1,5 млн грн.

StreetBall

На вул. Небесної Сотні, 19 хочуть побудувати спортивний майданчик для гри у вуличний баскетбол та волейбол – StreetBall. Автор проекту Дмитро Мотовілін вважає, що кількість дітей та юнаків, які займаються баскетболом та волейболом зростає кожного року. У Чернівцях дуже мало подібних майданчиків, а в цьому районі подібна ініціатива буде актуальною у зв'язку з пандемією і неможливістю займатись в залах. Вартість великого проекту – 710 тис. грн.

Також чернівчани обрали 22 малих проектів переможців:

№5 Крок вперед (створення дитячого майданчика на проспекті Незалежності, 36)

№6 Дитячий майданчик Кармелюка 110А – 110Б

№7 Сучасний культурний простір в м-н Ленківці

№8 Благоустрій скверу між вулицями Лесі Українки й Університетською

№9 Всеукраїнський фестиваль культури та творчості людей з інвалідністю «Сузір'я любові»

№10 Дитячий майданчик на Будівельників-Миру

№12 Покриття та благоустрій дитячого майданчика (Авангардна, 47)

№14 Школа пригодницької освіти «Стежина пращурів», проект «лодія Мальва»

№15 Спортивно-молодіжний двір на Шухевича

№16 Майданчик на Клокучці

№17 Сучасний район «Сонячне містечко» з підземними сміттєвими контейнерами

№19 Мілітарі-майданчик (у парку Ю. Федьковича для тренувань)

№23 Автобусні зупинки – це зручно, затишно, безпечно (заміна старих зупинок на вул. Галицького та Александрі)

№28 Мурал «Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них»

№29 «Сучасні огорожі з навісами для сміттєвих контейнерів» у районі проспекту Незалежності

№34 Здорові діти – здорова нація (сучасний спортивно-оздоровчий комплекс для дорослих та дітей на Гайдара)

№35 Безпечний район (система відеонагляду й освітлення у мікрорайоні «Сонячний острів»)

№36 Простір добрих людей «Долонька щастя»

№37 Двосерійний мурал «Герої нашого часу»

№39 Фестиваль кави, музики й літератури

Майданчик для вигулу та дресування собак

У парку «Жовтневий» хочуть за 420 тис. грн облаштувати майданчик для вигулювання та дресування собак. Тут мають розмістити тренажери для собак, смітники, прив‘язі та майданчик з огорожею, де собаки та господарі зможуть себе комфортніше почувати не заважаючи відвідувачам парку. Зазначимо, на території парку щорічно проводять змагання домашніх тварин, а також мешканці Чернівців щодня вигулюють тут собак.

Фестиваль для молоді «HoliDay Fest Чернівці»

Крістіна Павлик запропонувала провести чернівчанам молодіжний фестиваль фарб за 500 тис. грн. Авторка стверджує, що молодь потребує подібних заходів, адже вони формують творчу та культурну молодь. На фестивалі хочуть відтворити індійське народне свято на честь приходу весни.

Зазначимо, для того, аби результати голосування набрали офіційної сили – їх має спершу затвердити експертна група, а потім виконавчий комітет. Засідання експертної групи заплановане на найближчі дні.