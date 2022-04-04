У селі Вовковиї на Рівненщині 25-річна жінка зарізала свого батька. Конфлікт між ними виникнув начебто через те, що батько регулярно її принижував та ображав, тож врешті вона не стрималась і вдарила нетверезого чоловіка кухонним ножем. Рідні викликали на місце медиків, але врятувати потерпілого не вдалось. За умисне тяжке тілесне ушкодження жінці загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався близько 22:00 у неділю, 3 квітня. В цей час до поліцейських надійшло повідомлення від мешканця села Вовковиї Дубенського району. Він розповів, що його сестра нанесла смертельні ножові поранення своєму батькові.

«Слідчо-оперативна група встановила, що під час вечері між донькою та батьком, який був напідпитку, виник конфлікт нібито через постійні образи та приниження на її адресу. Жінка не стрималася, схопила кухонний ніж та завдала ним удар у живіт. Медиків викликали рідні. Втім, життя 55-річного чоловіка врятувати не вдалося — він помер у кареті швидкої. Відповідно до лікарського свідоцтва смерть настала внаслідок проникаючого ножового поранення, що призвело до внутрішньої кровотечі», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає ув'язнення від семи до 12 років.