Мешканець Рівного серед дня почав стріляти з вікна своєї квартири

Унаслідок стрілянини у дворі будинку на вул. Костромській у Рівному загинули двоє чоловіків. Мешканець Рівного почав стріляти з вікна своєї квартири по людях з рушниці. Пізніше пояснив, що ці чоловіки видалися йому підозрілими. Усі обставини події з’ясовує поліція.

Трагічна подія сталася у Рівному у п’ятницю, 4 березня, близько 14:00. За даними поліції Рівненської області, 48-річний житель обласного центру з вікна свого помешкання на четвертому поверсі на вул. Костромській почав стріляти з рушниці по перехожих. Як згодом пояснив, вони видалися йому підозрілими. У результаті загинули 36-річний та 27-річний рівняни. За неофіційною інформацією, стрілець раніше був у «Правому секторі». Відкрив вогонь, бо йому начебто здалося, що його хочуть взяти у полон. За попередніми даними, один із загиблих був сусідом стрільця, інший — боєць тероборони. Ще двоє людей, які були поруч, не постраждали.

«У помешканні зловмисника поліцейські виявили документи, відповідно до яких дозвіл на мисливську рушницю — предмет злочину — закінчився та не був продовжений. Проходити освідування на стан сп’яніння він відмовився», — повідомляє поліція.

За фактом умисного вбивства двох осіб розпочато досудове розслідування (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Зловмисник перебуває в ізоляторі.