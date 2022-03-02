Ярослав Гранітний з травня 2017 року перебував під слідством за підозрою у сепаратизмі та державній зраді

У ніч проти 2 березня у бою з російською диверсійною групою у Василькові на Київщині загинув 42-річний активіст УНСО Ярослав Гранітний, який перебував під слідством за підозрою у державній зраді. Про його загибель повідомив екс-керівник рівненського «Правого сектору» лікар-травматолог Роман Коваль.

Він, зокрема, у своєму Facebook повідомив, що разом з Ярославом Гранітним загинули бійці Рівненської добровольчої групи Степан Ковалюк та Сергій Пущенко. «Ціллю диверсійної групи був шкільний підвал, в якому знаходилися мирні люди, діти і старші люди. Бандити не сподівалися, що крім охоронця школи, там перебували ще й наші бійці та четверо чоловіків з тероборони Василькова. Вони прийняли бій і ціною власних життів врятували життя людей, що перебували в бомбосховищі», — написав Роман Коваль.

Нагадаємо, після проведення перед будівлею Рівненської облдержадміністрації у травні 2017 року акції з легалізації видобутку бурштину Ярослава Гранітного запідозрили у сепаратизмі, державній зраді та зберіганні боєприпасів. Серед інших плакатів, на акції був плакат «Бурштин — надбання Рівненської народної республіки». СБУ запідозрила активіста у тому, що він начебто взяв від замовників акції з Росії $4000. Підозрюваний категорично заперечував усі звинувачення. Він провів у СІЗО 2 роки 8 місяців і був звільнений під домашній арешт. Суд так і не розпочав розгляд цієї справи по суті.

21 лютого у сесійній залі Рівненській міської ради виникла масова бійка за участю Ярослава Гранітного, у якій несуттєво постраждав депутат міськради від «Свободи» Олег Осуховський. Наступного дня перед сесійною будівлею цей же депутат напав на Ярослава Гранітного і кілька разів вдарив його кулаком. Бійку швидко розборонили, після чого потерпілий написав заяву до поліції, й було відкрито кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень.

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