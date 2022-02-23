Депутат міськради кинувся до активіста УНСО і кілька разів вдарив його

Травмований під час масової бійки на сесії Рівненської міськради 21 лютого депутат Олег Осуховський наступного дня, 22 лютого, побився з активістом УНСО Ярославом Гранітним. Сутичка сталася перед сесійною будівлею. Перед початком сесії тут відбувався мітинг різних організацій. Очевидцями бійки стали працівники поліції, пізніше Ярослав Гранітний написав заяву про побиття. За фактом завдання умисного тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження.

Про відкриття кримінального провадження після бійки 43-річного депутата Рівненської міськради Олега Осуховського з 42-річним активістом УНСО Ярославом Гранітним поліція Рівненської області повідомила увечері у вівторок, 22 лютого. «Дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)… Більше ніхто під час конфлікту не постраждав», — ідеться у повідомленні поліції.

Після масової бійки на сесії міськради у понеділок і перенесення засідання на вівторок до сесійної будівлі прибув посилений поліцейський наряд. Перед входом до будівлі відбувався мітинг «Свободи», інших організацій, а також працівників Рівненської міської лікарні. Саме через питання контракту з головлікарем цього закладу й виникла бійка на сесії, у результаті якої Олегові Осуховському розбили обличчя. У лікарні йому наклали шви й відпустили додому.

У вівторок, 22 лютого, під час мітингу перед сесію Олег Осуховський кинувся до Ярослава Гранітного.

На відео рівненської журналістки Вікторії Мамотюк видно, як він кілька разів вдарив його кулаком. Бійку швидко розборонили. З міркувань безпеки сесію провели у закритому режимі, до зали пустили лише депутатів на журналістів. Олег Осуховський з сесійної трибуни назвав Ярослава Гранітного «колаборантом та зрадником» й зауважив, що у нього є питання до СБУ, «що він тут робить».

Справа за обвинуваченням Ярослава Гранітного у державній зраді, нагадаємо, перебуває зараз у суді. Підозрюваний довгий час був у СІЗО, нині він під домашнім арештом. Після бійки з депутатом Ярослав Гранітний написав заяву до поліції.