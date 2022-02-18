Бійка між Юрієм Бутусовим і Нестором Шуфричем сталася на ток-шоу «Свобода слова»

Нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич і головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов побилися у прямому ефірі ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі олігарха Ріната Ахметова «Україна 24» Інцидент трапився пізно ввечері у п’ятницю, 18 лютого.

Юрій Бутусов попросив ведучого Савіка Шустера не давати слова Нестору Шуфричу і Євгену Мураєву, оскільки ті розповсюджують російські наративи. Він також назвав їх зрадниками та клоунами.

На це Шуфрич відповів, що «зрадник, чи ні – встановлюватиме суд». Після цього Бутусов підійшов до нього, вдарив його у лице та повалив на підлогу.

Бійку кілька хвилин намагалися розборонити гості програми, зокрема Савік Шустер, Арсеній Яценюк, Петро Порошенко і Андрій Білецький.

Журналіст Юрій Бутусов побив проросійського політика Нестора Шуфрича у прямому ефірі "Свободи слова"https://t.co/4YwtamtMb5 pic.twitter.com/Fq0jmkedqJ — НВ (@tweetsNV) February 18, 2022

Після бійки Шуфрич ненадовго покинув студію, але потім повернувся і звинуватив Бутусова у тому, що той «напав зі спини» та «дряпається як дівчинка». Після цього між ними знову ледь не виник конфлікт, однак їх вчасно розборонили.

Після бійки на обличчі Шуфрича залишились численні садна та подряпини, Бутусов унаслідок сутички постраждав менше.