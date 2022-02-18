Нестор Шуфрич переконував, що закони України дозволяють оформлювати майно в Криму за російськими законами

Родина народного депутата України від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестора Шуфрича у 2019 році зареєструвала нерухоме майно в Криму за законами Росії, чим фактично визнала російську юрисдикцію на українському півострові. Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми».

Як повідомляється, мова йде про маєток та земельну ділянку у селищі Сімеїз на південному березі Криму, яка була у їхній власності ще до анексії. Журналісти встановили, що родина Шуфричів купувала нерухомість на півострові вже після анексії, посвідчуючи ці угоди лише за російськими законами.

відео «Схеми»

За інформацією журналістів, незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря прямо по сусідству із його маєтком. Цей об’єкт оформлений як власність української компанії «Авто бізнес груп», заснованої батьком Шуфрича та його помічником. В українському реєстрі нерухомого майна це досі власність української фірми.

Також «Схеми» з’ясували, що в російському реєстрі нерухомості цей маєток та декілька земельних ділянок під ним із 2019 року значаться як власність російської компанії «Естейт холдинг груп», зареєстрованої у Москві. Засновники цієї фірми ті ж самі батько депутата Нестора Шуфрича Іван та помічник депутата Віктор Сидорук.

Журналісти звернули увагу, що оформлення кримської нерухомості на російську фірму відбулось не відкрито, а через схему, яку складніше простежити.

У коментарі журналістам сам нардеп підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в РФ говорити не захотів, зазначили у «Схемах».

Шуфрич стверджує, що оформлення кримського майна за російським законодавством нібито дозволено українськими законами.

Однак юристи та представники органів влади, з якими поспілкувалися журналісти, це твердження спростували.