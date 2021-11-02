Раніше Нестор Шуфрич став основним власником телеканалу «Перший незалежний»

Нардеп від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Нестор Шуфрич став власником ТОВ «Телепростір» (телеканал UkrLive). Про це повідомив Liga.net із посиланням на дані Єдиного державного реєстру Міністерства юстиції.

28 жовтня 2021 замість Владислава Багінського кінцевим бенефеціаром «Телепростору» став Нестор Шуфрич. Очолив компанію Віктор Фролов. Зараз на каналі UkrLive транслюються передачі «Першого незалежного».

Ще 24 вересня стало відомо, що Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу «Перший незалежний», який організували працівники і менеджери телеканалів Віктора Медведчука і Тараса Козака Zik, NewsOne і 112 Україна, що потрапили під санкції РНБО.

Санкції проти Медведчука і Козака ввели 2 лютого. Того ж дня канали припинили мовлення в телеефірі. Санкції проти Козака ввели через постачання вугілля з окупованих Росією територій Донбасу.

18 лютого журналісти і менеджери підсанкційних телеканалів утворили новий телеканал і назвали його «Перший незалежний», але він протримався в телеефірі лише годину. Документально власником телеканалу стало ТОВ «Медіахолдинг Новини» зі статутним капіталом 100 грн. Кожен зі ста працівників володів одним відсотком телеканалу.