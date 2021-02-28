На початку лютого в Україні через санкції заблокували канали, що належали холдингу «Новини» львівського нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Працівники цих телеканалів устигли зареєструвати нове ТзОВ та купити для мовлення львівський телеканал «Перший незалежний». Утім і його заблокували за годину після виходу в ефір.

Ситуація з телеканалами Козака стала показовою, бо розкрила зв’язок між членами найбільш патріотичної політичної партії та проросійськими пропагандистами. «Перший незалежний» виявився каналом члена партії «Свобода» і гендиректора львівського телеканалу НТА Романа Любицького. Після скандалу з продажем «Першого незалежнного» від Любицького відреклись і його колеги з НТА, і однопартійці. Сам Любицький переклав усю відповідальність на свого юриста.

ZAXID.NET роз'яснює заплутану історію зі санкційними ЗМІ Тараса Козака і розповідає, як львівські медіавласники допомогли їм повернутися в ефір.

Що взагалі сталося?

Все почалося 2 лютого, коли президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти депутата Верховної Ради від «Опозиційної платформи – За життя», власника телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна» (медіахолдинг «Новини») Тараса Козака. Сам Володимир Зеленський пояснив, що санкції зумовлені саме антиукраїнською пропагандою на цих телеканалах.

«Санкції – складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова. А не пропаганду, яка фінансується країною-агресором, і яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції», – написав він у Twitter.

Санкції проти Тараса Козака і його телеканалів запровадили на 5 років – заблокували активи, анулювали ліцензії та заборонили користуватися телекомунікаційними мережами. Того ж дня всі українські провайдери вимкнули канали NewsOne, ZIK та «112 Україна» і ті були змушені перевести мовлення виключно в онлайн. Проте Мінкульт уже заявив, що вимагатиме у YouTube блокування, оскільки є факти, що підтверджують російське фінансування цих каналів.

Очікувано, що працівники санкційних телеканалів назвали рішення РНБО та президента «політичною розправою над непокірними ЗМІ» та наступом на свободу слова.

Незабаром після публікації указу президента на санкції відреагував і сам Тарас Козак.

«Я розцінюю такі дії РНБО як політичну розправу з боку президента Зеленського. Президент просто розлючений через обвал рейтингу своєї політичної сили «Слуга народу», яка посідає вже 4-те місце в списку, тоді як «Опозиційна платформа – За життя», яку я представляю, вже тривалий час лідирує в рейтингу симпатій українців», – заявив Тарас Козак.

Уже 18 лютого сто працівників медіахолдингу Тараса Козака «Новини» створили нове ТзОВ «Медіахолдинг Новини» зі статутним капіталом 100 грн. Того ж дня низка проросійських ЗМІ, з посиланням на власні джерела, повідомили, що працівники NewsOne, ZIK та «112 Україна» вийдуть у телеефір на базі львівського регіонального телеканалу «Перший незалежний». За кілька днів цю ж інформацію підтвердили джерела фахового медійного сайту «Детектор медіа».

Керувати створенням нового телеканалу мав телепродюсер Олексій Семенов, який раніше був продюсером «112 Україна» (2013-2014 рр.), NewsOne (2015-2017 рр.), Прямого каналу (2017-2019 рр.), а потім очолив медіахолдинг «Новини».

Запуск нового каналу «Перший незалежний» попередньо планували на квітень 2021 року, однак уже в п'ятницю ввечері, 26 лютого він вийшов у телеефір. Студію для каналу обладнали в Києві, а мовлення розпочали через супутник і на YouTube-каналах ZIK, NewsOne та «112-Україна». Канал, як розповіли в ефірі ведучі, також буде доступний на сайті та в мережах кабельного телебачення. Втім, уже за годину його вимкнули з супутника та з кабельних мереж, тож«Перший незалежний» також перейшов на мовлення виключно у YouTube.

«Перший незалежний»​? Що це взагалі таке?

Формально телеканал «Перший незалежний» створили у січні 2019 року. Ліцензіатом телеканалу стало ТОВ «Тайм медіа», керівником якого до 24 лютого був львівський медіаменеджер та депутат Львівської районної ради від ВО «Свобода» Роман Любицький, гендиректор телеканалу НТА та медіахолдингу «Вголос», а в минулому – гендиректор медіахолдингу ZIK (до того, поки його купив Тарас Козак). 26 лютого власниками ТОВ «Тайм медіа» став новостворене ТзОВ «Медіахолдинг Новини», а керівником компанії призначили менеджера медіагрупи Козака Павла Єгоричева.

Тобто ще раз: член «Свободи» і гендиректор телеканалу НТА Роман Любицький продав телеканал «Перший незалежний» новому медіахолдингу нардепа від ОПЗЖ Тарасу Козаку, після чого телеканал очолив медіаменеджер Козака.

У коментарі «Детектору медіа» Любицький заявив, що не знав про продаж свого каналу медіахолдинку Козака, оскільки дав доручення на це своєму юристу, який і шукав покупців. Тобто виявилось, що Любицький настільки сильно довірився своєму юристу, що абсолютно не контролював процес продажу своєї компанії. Як виявилось, про наміри продати «Перший незалежний» не знали, ні однопартійці Любицького, ні контролери «Свободи», ні топ-менеджери телеканалу НТА, який насправді тісно пов'язаний з «Першим незалежним» .

А до чого тут взагалі НТА?

Телеканал НТА, як і весь медіахолдинг «Вголос» позиціонує себе як патріотичний, проукраїнський опозиційний телеканал. Телеканал використовує червоно-чорну стилістику, часто запрошує на ефіри своїх політичних ток-шоу членів ВО «Свобода», «Європейської солідарності» та львівської партії «Варта». ЗМІ медіахолдингу «Вголос» неодноразово публікували відверто неправдиву інформацію, фейки та псевдорозслідування. Сайт «Вголос» звинувачували у порушенні журналістської етики, зокрема, у сексизмі. У проведеному Інститутом масової інформації у лютому 2021 року дослідженні стверджується, що 80% маніпулятивних матеріалів серед львівських онлайн-видань публікуються саме на сайті «Вголос» і саме цей сайт найчастіше публікує неправидву інформацію.

Раніше телеканал НТА офіційно належав членам партії «Народний контроль» Андрію Мисику та Андрію Кісері, але 23 лютого відбулися зміни - тепер власниками компанії, якій належить ліцензія НТА є Андрій Мисик і лідер «Народного контролю» Дмитро Добродомов. Однак відомо, що насправді телеканал НТА фінансують і контролюють представники партії «Свобода», зокрема бізнесмен і екс-нардеп від цієї партії Ігор Кривецький. Також фінансує телеканал бізнесмен і депутат Львівської облради від «Європейської солідарності» Григорій Козловський. Обидва бізнесмени публічно не визнають свою дотичність до телеканалу НТА, але й не заперечують цього.

Тут варто нагадати, що «Свобода» вважає себе консервативно-націоналістичною партією, ідеологією якої серед іншого є дерусифікація та україноцентризм. Представники ж партії «Європейська солідарність» виступають за європейські цінності та за майбутнє України в ЄС. Тобто продаж телеканалу «Перший незалежний» членом «Свободи» і гендиректором НТА Романом Любицьким медіахолдингу Тараса Козака зовсім не вписувалось як у світогляд телеканалу НТА, так і його контролерів.

Наступного дня після того, як стало відомо про бізес-угоду Любицького з Козаком, на ситуацію відреагував колектив телеканалу НТА. Працівники телеканалу виступили з заявою до своїх власників із вимогою відсторонити Романа Любицького від посади гендиректора, а львівський осередок ВО «Свобода» одразу виключив його з партії. Працівники НТА заявили, що Любицький не мав жодного стосунку до виробництва контенту цього телеканалу і взагалі не впливає на його політику, оскільки його ПП «НТА» лише володіє ліцензією на мовлення. Натомість увесь контент для каналу виробляє ТзОВ «НТА+», засновниками якого є креативний продюсер телеканалу Віталій Крутяков та головна редакторка НТА Наталія Струк.

Тобто Любицький володіє ліцензією телеканалу, яку отримав від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Як вказано на сайті Нацради, за умовами цієї ліцензії, ПП «НТА» зобов’язано виробляти хоча б 4 години телевізійного контенту на добу. Тобто або ПП «НТА» ризикує і постійно порушує умови ліцензії (і за це Нацрада може її скасувати), або ж заява колективу НТА не до кінця правдива.

У коментарі ZAXID.NET креативний продюсер львівського НТА Віталій Крутяков також заявив, що Любицький не мав жодного впливу на редакційну політику. Більше того, він заявив, що до останнього не знав, що гендиректором каналу, де він працює, є Роман Любицький. «Я чесно зізнаюся, те, що він [Роман Любицький] досі є формальним директором каналу, я дізнався буквально вчора. Я не знав того. Він не бере ніякої участі і впливу на редакційну політику НТА не мав. Чутки такі пішли минулого тижня. Ми щиро вірили, що вони, можливо, чутками і залишаться», – розповів ZAXID.NET Віталій Крутяков.

У цьому контексті важливо згадати, що регіональний львівський телеканал «Перший незалежний» створили 17 січня 2019 року. Тоді на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення канал презентував саме Віталій Крутяков. Зрештою, у 2019 році перемовини про продаж «Першого незалежного» з Тарасом Козаком навряд чи велися. Однак повірити у твердження продюсера НТА Крутякова про те, що він не знав, що Любицький є гендиректором цього телеканалу, стає важче. Ще складніше уявити, що однопартійці Романа Любицького не знали про перемовини, які він чи його юрист вели з представниками Козака-Медведчука щодо продажу «Першого незалежного».

А що взагалі може пов’язувати «Свободу» з пропагандиськими ЗМІ Козака-Медведчука?

Зв’язок між телеканалами медіахолдингу Тараса Козака та львівською «Свободою» можна прослідкувати, переглянувши кілька анонсів ефірів 112, Newsone та ZIK. Представники найбільш патріотичної політичної партії не відмовлялися від ефірів на цих каналах і навіть анонсували їх на офіційній сторінці «Свободи» у Facebook. Наприклад, лідер партії «Свобода», львів’янин Олег Тягнибок та голова львівського осередку партії, нинішній депутат ЛМР від «Свободи» Руслан Кошулинський неодноразово були гостями ефірів на телеканалах Козака упродовж останніх місяців.

Свого часу представниця «Свободи» Ірина Фаріон після того як журналісти виявили, що вона вступила у КПРС у 1988 році, пояснювала свій вчинок тим, що намагалась «розвалити її зсередини». Не можна виключати, що схожу місію намагались виконати однопартійці Фаріон на телеканалах Козака-Медведчука.

Анонси ефірів за участі членів ВО «Свобода» на телеканалах медіахолдингу Тараса Козака

Поки представники «Свободи» займали ефірний час на каналах Козака, підконтрольний партії львівський канал НТА двічі вмикав у ефірі програми «Говорить великий Львів» нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Щоправда, і ведучі програми, і інші гості студії відверто показували свою неприязнь Шуфричу.

Нестор Шуфрич в ефірі програми «Говорить великий Львів» на телеканалі НТА 4 вересня 2020 року

Зрештою зараз продюсер НТА Віталій Крутяков заявив ZAXID.NET, що політика цього телеканалу не зміниться після продажу «Першого незалежного» медіахолдингу Тараса Козака. А головна редакторка НТА Наталія Струк заявила, що стане новою директоркою телеканалу замість Романа Любицкого.

А от що буде з «Першим незалежним» і чи вдасться медіахолдингу Тараса Козака повернутись в ефір завдяки допомозі львів’ян – дізнаємось вже найближчим часом.