Львівський телеканал опублікував відео збору тітушок на захист Садового. Усе виявилось навпаки

Журналісти НТА стверджують, що зафіксували у Льввоі збір тітушок, яких відправляли до Києві нібито на підтримку Андрія Садового. Проте у Києві ці люди взяли участь у мітингу проти Садового

Львівський телеканал НТА та сайт «Вголос» видали учасників проплаченого мітингу проти Андрія Садового за його прихильників. У середу, 26 листопада, перед засіданням Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід меру Львова, телеканал НТА опублікував відео розмови кількох тітушок, які напередодні збиралися від'їжджати зі Львова на проплачений мітинг у Києві. Журналісти НТА, а згодом і кілька новинних сайтів, поширили це відео, заявивши, що на ньому зафіксований момент збору тітушок на підтримку Садового. Але виявилось, що біля суду у Києві проходить проплачена акція противників Андрія Садового.

Судячи з усього, опубліковане телеканалом НТА відео було зняте ввечері 26 листопада. На відео чути розмову кількох чоловіків, один з яких шукає автобус, яким учасників мітингу мають завезти у Київ. Коли його перепитують, чи йдеться про акцію проти Садового, чоловік спершу каже, що за Садового, але після уточнюючого питання виправляється і каже, що як скажуть, так і буде. Він також заявив, що за участь у мітингу організатори пообіцяли платити більше 1000 грн.

Те, що йдеться про акцію саме противників Садового, вказують опубліковані виданням «Букви» фотографії мітингу біля суду. Більшість учасників цієї акції є студентського віку, частина з чоловіків стоять із прихованими обличчями. Деякі з них тримають роздруковані плакати із написами «Садовий = корупція», «"Містеру долі" не місце на волі», «Продаж землі за заниженою вартістю».

Більшість учасників мітингу проти Андрія Садового є студентського віку (фото видання «Букви»)

Новини про збір тітушок на захист Садового з посиланням на «Вголос» та НТА, що залишається під контролем скандального львівського бізнесмена Ігоря Кривецького, опублікували «Корреспондент», а також сайти телеканалів ZIK та «112 Україна», що належать близькому до Медведчука нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Нагадаємо, вранці 26 листопада у Вищому антикорупційному суді почався розггляд клопотання САП про обрання Андрію Садовому запобіжного заходу. У четвер, 21 листопада, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру Андрію Садовому у справі будівництва індустріального парку у Рясному. САП заявляє, що міськрада Львова надто дешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52,5 млн грн, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 млн грн.