Львівський телеканал опублікував відео збору тітушок на захист Садового. Усе виявилось навпаки
Видані за прихильників Садового проплачені активісти насправді виявились його опонентами
Львівський телеканал НТА та сайт «Вголос» видали учасників проплаченого мітингу проти Андрія Садового за його прихильників. У середу, 26 листопада, перед засіданням Вищого антикорупційного суду, який обирає запобіжний захід меру Львова, телеканал НТА опублікував відео розмови кількох тітушок, які напередодні збиралися від'їжджати зі Львова на проплачений мітинг у Києві. Журналісти НТА, а згодом і кілька новинних сайтів, поширили це відео, заявивши, що на ньому зафіксований момент збору тітушок на підтримку Садового. Але виявилось, що біля суду у Києві проходить проплачена акція противників Андрія Садового.
Судячи з усього, опубліковане телеканалом НТА відео було зняте ввечері 26 листопада. На відео чути розмову кількох чоловіків, один з яких шукає автобус, яким учасників мітингу мають завезти у Київ. Коли його перепитують, чи йдеться про акцію проти Садового, чоловік спершу каже, що за Садового, але після уточнюючого питання виправляється і каже, що як скажуть, так і буде. Він також заявив, що за участь у мітингу організатори пообіцяли платити більше 1000 грн.
Те, що йдеться про акцію саме противників Садового, вказують опубліковані виданням «Букви» фотографії мітингу біля суду. Більшість учасників цієї акції є студентського віку, частина з чоловіків стоять із прихованими обличчями. Деякі з них тримають роздруковані плакати із написами «Садовий = корупція», «"Містеру долі" не місце на волі», «Продаж землі за заниженою вартістю».
Більшість учасників мітингу проти Андрія Садового є студентського віку (фото видання «Букви»)
Новини про збір тітушок на захист Садового з посиланням на «Вголос» та НТА, що залишається під контролем скандального львівського бізнесмена Ігоря Кривецького, опублікували «Корреспондент», а також сайти телеканалів ZIK та «112 Україна», що належать близькому до Медведчука нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.
Нагадаємо, вранці 26 листопада у Вищому антикорупційному суді почався розггляд клопотання САП про обрання Андрію Садовому запобіжного заходу. У четвер, 21 листопада, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру Андрію Садовому у справі будівництва індустріального парку у Рясному. САП заявляє, що міськрада Львова надто дешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52,5 млн грн, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 млн грн.