Прокурори САП вручили Андрію Садовому офіційну підозру
Мера Львова підозрюють у зловживанні владою при виділенні ділянки під індустріальний парк у Рясному
Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому. Про це у четвер, 21 листопада, заявив сам Андрій Садовий. Він також уточнив, що підозра оголошена по справі будівництва індустріального парку у Рясному.
«Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 років і далі – блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави, генеральної прокуратури... За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за об'ємом інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії нашого часу, будемо боротися і будемо перемагати», – заявив Андрій Садовий.
Зазначимо, йдеться про стару справу, в рамках якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.
У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова надто дешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 млн грн, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 млн грн.
Нагадаємо, один з найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP у 2015 році перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком площею понад 23 га у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць. Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через відкрите кримінальне провадження і через протести місцевих мешканців, які вважали що ця земля належить їм. У листопаді 2017 року Львівська міська рада підписала з місцевими мешканцями меморандум про порозуміння.
У грудні 2018 року Андрій Садовий заявив про відновлення будівництва індустріального парку у Рясному, однак з того часу нічого нового про цей проект не повідомлялося.
Додамо, що ані прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ані її керівник Назарій Холодницький жодного разу не коментували цю справу. Холодницький й сам раніше потрапляв у кілька скандалів – отримував догану за втручання у резонансні корупційні справи, у робочий час прилітав до Львова, аби привітати вчительку, а також його підозрювали у розголошенні інформації досудового розслідування підозрюваним та тиску на прокурорів. Через що тодішня амбасадорка США в Україні Марі Йованович закликала українську владу звільнити Холодницького з посади, аби забезпечити цілісність антикорупційних установ.