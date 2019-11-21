Прокурори САП вручили Андрію Садовому офіційну підозру

Підозру Андрію Садовому прокурори вручили вранці 21 листопада

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому. Про це у четвер, 21 листопада, заявив сам Андрій Садовий. Він також уточнив, що підозра оголошена по справі будівництва індустріального парку у Рясному.

«Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 років і далі – блокування зі всіх сторін. На рівні влади держави, генеральної прокуратури... За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за об'ємом інвестор, який інвестує в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З того часу, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Отакі реалії нашого часу, будемо боротися і будемо перемагати», – заявив Андрій Садовий.