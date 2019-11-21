Андрій Садовий прокоментував можливість внесення 50 млн грн застави

У студії ZAXID.NET.LIVE Андрій Садовий розповів, що у його сім'ї нема грошей на внесення застави у 50 млн грн

У четвер, 21 листопада, після вручення підозри міському голові Львова Андрію Садовому стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) клопотатиме перед судом про заставу у 50 млн грн. Коментуючи цю інформацію у студії ZAXID.NET.LIVE, Андрій Садовий заявив, що у його родини просто нема таких коштів.

«Я собі важко уявляю, де вони ту суму нарахували», – сказав Андрій Садовий.

На уточнююче запитання, де він братиме гроші на внесення застави, мер Львова відповів: «Буду звертатись до людей. Ви знаєте, моя декларація є публічна, все що я маю. Подивіться – моя зарплата, те, що [дружина] Катерина отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина, можливо, треба буде щось продавати».

Нагадаємо, що вранці у четвер, 21 листопада, САП оголосила підозру Андрію Садовому по справі будівництва індустріального парку у Рясному.

Йдеться про стару справу, в рамках якої правоохоронці кілька разів у 2016 році проводили обшуки у міськраді Львова, а самого Андрія Садового у липні 2017 року викликали на допит у Генпрокуратуру.

У 2016 році, повідомляючи про цю справу, прокуратура заявила, що міськрада Львова надто дешево продала землю під цей індустріальний парк – за 52 млн грн, хоча, на думку прокурорів, ринкова ціна цієї ділянки становить 140 млн грн.

Нагадаємо, один з найбільших індустріальних девелоперів Європи нідерландська компанія CTP у 2015 році перемогла в міжнародному конкурсі на управління майбутнім індустріальним парком площею понад 23 га у промисловій зоні Рясне-2. Відповідно до грошової оцінки, голландці заплатили за землю 52 млн грн і зобов'язались інвестувати в інфраструктуру парку 50 млн євро, залучити потужних виробників та створити понад 3000 нових робочих місць. Втім, будівництво індустріального парку поки так і не почалося через відкрите кримінальне провадження і через протести місцевих мешканців, які вважали що ця земля належить їм. У листопаді 2017 року Львівська міська рада підписала з місцевими мешканцями меморандум про порозуміння.