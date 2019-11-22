1. Чому насамперед треба вибачитись перед інвестором?

Львівська міська рада, для якої співпраця з авторитетними міжнародними інституціями та партнерами, є вагомим пріоритетом, приносить вибачення компанії «СТР» . Цей стратегічний інвестор не лише не може реалізувати масштабний проект з будівництва у Львові першого в Україні індустріального парку, але й опинився в епіцентрі конфлікту.

Адже після повідомлення САП про підозру посадовцям Львівської міської ради, одна з найбільших інвестиційних компаній у Центральній та Східній Європі, згадується публічно у контексті конфлікту.

Для розуміння: «СТР» створила 97 індустріальних парків у 7 країнах Європи, зокрема, Угорщині, Чехії, Румунії, Польщі. Це дає роботу 70 тисячам людей, і сотні мільйонів євро податків.

На наш погляд, втягування міжнародної компанії такого рівня у конфронтацію, є неприпустимим. Це б’є по інвестиційному іміджу країни, діловій репутації Львова як одного з найбільших партнерів світових інституцій.

2. Чи львівська земля?

З офіційного повідомлення САП: «21 листопада 2019 року прокурорами #САП повідомлено про підозру посадових осіб Львівської міської ради, зловживання яких під час операцій із земельними ділянками, що розташовані на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області , завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень».

Відповідаю - земля в межах міста. Рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, яке набрало законної сили, підтверджує, що ділянка знаходиться саме в межах міста Львова, а тому право розпорядження нею належало виключно Львівській міській раді.

3. Чи порушила міська рада закон?

Також в офіційному повідомленні САП йдеться: «Під час розслідування цих фактів встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю , як землі промисловості».

Відповідаю: ТзОВ «Сітіпарк Львів» (філія компанія «СТР»), перед купівлею ділянки отримало її в оренду. Пізніше скористалося правом, передбаченим ст.128 ЗКУ, яка дозволяє звернутися юридичним особам, зацікавленим у придбанні земельних ділянок у власність, подавши заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації.

Щодо вартості: експертну грошову оцінку земельної ділянки у промисловій зоні «Рясне-2» здійснило Приватне підприємство «Центр ринкових досліджень», яке діє на підставі Ліцензії Державного комітету України із земельних ресурсів. Адже Львівська міська рада, згідно з законодавством, не здійснює оцінку вартості землі та не втручається у роботу незалежних оцінювачів.

4. А що це за індустріальний парк?

Індустріальний парк у Львові має стати першим масштабним проектом «СТР» в Україні.

Це понад три тисячі робочих місць із середньою зарплатою щонайменше 10 тисяч грн. Компанія вже інвестувала у проект понад 50 мільйонів грн. Щороку інвестор сплачує майже 2 мільйони грн земельного податку. Розмір інвестицій на етапі спорудження Індустріального парку мав становити 100 мільйонів дол США.

Кілька прикладів про те, як сусіди-європейці залучають інвесторів. Свого часу уряд Словаччини інвестував 184 мільйони крон у будівництво індустріального парку Кехнец (18 км від Кошице). Вартість земельної ділянки для інвесторів становила 1,4 дол США за кв м. Для порівняння, компанія, яка планує спорудити індустріальний парк у Львові, сплатила майже 9 дол США за кв м.

У Польщі міста можуть визначати пільги з податків і зборів самостійно (устава від 12.01.1991 року), зокрема, звільняти від сплати податку на нерухомість (основний податок для формування бюджету). Передбачено можливість створення спеціальних економічних зон та надання державної допомоги у формі субсидій на закупівлю обладнання, створення кожного нового робочого місця. Таким чином, компанії можуть претендувати на компенсацію навіть до 50% інвестиційних витрат, включно з наданням земельної ділянки в безоплатне користування.

Подібна система інвестиційних стимулів працює в Чехії, Словаччині. Взірцевими у стимулюванні інвестицій і розвитку індустріальних парків вважаються Румунія та Болгарія. Ще 10 років туди активно почали переносити виробничі потужності провідні компанії з цілого світу, яких приваблювали низькими цінами на землю, компенсацією витрат на інфраструктуру та дотаціями за виконання інвестиційних зобовязань.

5. Так збудують цей індустріальний парк?

В Україні замість сприяння та створення комфортних умов для запуску потужного проекту, інвестора втягнуто у судову тяганину. Якщо б держава, яка не може допомогти інвестору, принаймні не блокувала та не перешкоджала, то Індустріальний парк працював уже два роки.

Середня зарплата у Львові за 2019 рік склала 9900 грн. В Індустріальному парку уже б працювало 3000 працівників. За 1 рік роботи могло б бути сплачено: ПДФО - 64,1 млн, військовий збір - 5,3 млн, ЄСВ - 78,4 млн, загальна сума податків з зарплати - 147.9 млн на рік.

Але я оптиміст. І вірю в те, що Індустріальний парк буде збудовано у Львові.