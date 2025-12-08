У повітряному бою загинув штурман українського Су-27

У понеділок, 8 грудня, у бою на літаку Су-27 загинув український штурман, підполковник Євгеній Іванов. Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Опівдні 8 грудня 2025 року на східному напрямку, під час виконання бойового завдання на літаку Су-27, загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович», – йдеться у повідомленні.

Більше подробиць щодо трагедії у Повітряних силах та 39-й бригаді не повідомили. Вказується, що наразі з’ясовуються обставини загибелі українського льотчика.

Нагадаємо, 11 вересня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув пілот українського винищувача Су-27 майор Олександр Боровик.