Інцидент стався у Виноградові, куди зі Слов’янська переїхало подружжя, яке виховує вісьмох дітей

На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру директору компанії, яка оцінювала вартість помешкання для дитячого будинку сімейного типу. Посадовцю, який умисно завищив ціну житла на 388 тис. грн, загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 29 грудня, інцидент стався у Виноградові, куди зі Слов’янська переїхало подружжя, яке виховує вісьмох дітей та готове прийняти до родини ще двох. У 2024 році за гроші місцевого бюджету родині купили нове житло.

«Експерти виявили у звіті оцінювача низку порушень, зокрема щодо характеристик будинку та підбору об’єктів для порівняння. На підставі підготовленої ним оцінки, з бюджету сплачено понад 5 млн грн, тоді як проведена експертиза засвідчила, що реальна ринкова вартість нерухомості є значно нижчою. Громаді завдано збитків на суму понад 388 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За зловживання повноваженнями оцінювача, що спричинило тяжкі наслідки для громадських інтересів (ч. 3 ст. 365-2 КК України), директору приватного підприємства загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.