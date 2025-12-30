На Закарпатті розікрали 400 тис. грн під час закупівлі житла для родини переселенців
Посадовцю, який умисно завищив ціну будинку, загрожує до 8 років ув’язнення
На Закарпатті правоохоронці оголосили підозру директору компанії, яка оцінювала вартість помешкання для дитячого будинку сімейного типу. Посадовцю, який умисно завищив ціну житла на 388 тис. грн, загрожує до 8 років ув’язнення.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 29 грудня, інцидент стався у Виноградові, куди зі Слов’янська переїхало подружжя, яке виховує вісьмох дітей та готове прийняти до родини ще двох. У 2024 році за гроші місцевого бюджету родині купили нове житло.
«Експерти виявили у звіті оцінювача низку порушень, зокрема щодо характеристик будинку та підбору об’єктів для порівняння. На підставі підготовленої ним оцінки, з бюджету сплачено понад 5 млн грн, тоді як проведена експертиза засвідчила, що реальна ринкова вартість нерухомості є значно нижчою. Громаді завдано збитків на суму понад 388 тис. грн», – зазначили правоохоронці.
За зловживання повноваженнями оцінювача, що спричинило тяжкі наслідки для громадських інтересів (ч. 3 ст. 365-2 КК України), директору приватного підприємства загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.