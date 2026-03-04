Володимира Компаниченка викрили на корупції під час будівництва фортифікаційних споруд

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка, який є фігурантом кримінального провадження щодо корупції під час будівництва укриттів для літаків. Відповідний указ №219/2026 від 4 березня був оприлюднений на сайті голови держави.

Документом від 4 березня передбачено звільнення Компаниченка з посади керівника регіонального управління Служба безпеки України. Відомо, що на цю посаду його призначили 17 листопада 2022 року. До цього з 2021 року Компаниченко обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Херсонській області. Згодом, до 25 липня 2022 року, виконував обов'язки заступника начальника СБУ в Чернівецькій області.

Нагадаємо, Компаниченка викрили на корупції під час будівництва фортифікаційних споруд. За даними слідчих, з державного бюджету виділили 1,4 млрд грн на будівництво укриттів, зокрема, для аеродромів Сил оборони. Однак проєкти не відповідали вимогам, а вартість робіт була завищена. Проте підрядникам почали перераховувати авансові платежі. Щоб уникнути перевірки Компаниченко та ще один підозрюваний – полковник Андрій Українець – планували сплатити хабар. Під час передачі грошей 25 лютого їх затримали.

Наступного дня чоловікам оголосили підозри у перевищенні влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою, а також пропозиції та надання неправомірної вигоди

У пʼятницю, 27 лютого, суд відправив Володимира Компаниченка під варту строком на 60 діб з можливістю внесення застави розміром 6 млн 980 тис. грн.