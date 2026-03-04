Субмарина атакувала іранський корабель IRIS Dena

Біля узбережжя Шрі-Ланки підводний човен завдав удару по іранському кораблю. Внаслідок атаки 101 людину вважають зниклою безвісти, ще 78 зазнали поранень, повідомило агентство Reuters із посиланням на ВМС Шрі-Ланки.

За повідомленнями Військово-морських сил, корабель ВМС Ірану IRIS Dena затонув у територіальних водах Шрі-Ланки 4 березня. Він подав сигнал лиха на світанку.

У МЗС Шрі-Ланки повідомили, що на борту іранського корабля перебувало 180 людей. У ВМС країни повідомили, що вдалося врятувати 32 людини, 78 людей зазнали поранень. Інформацію про 101 зниклого безвісти у пресслужбі ВМС не прокоментували.

У пресслужбі ВМС Шрі-Ланки додали, що не оприлюднюватимуть відеозапис рятувальної операції іранського судна, оскільки в ній брали участь військові іншої держави.

Корабель постраждав після атаки на нього підводного човна. Під яким прапором йшла субмарина, наразі невідомо.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, з 28 лютого США та Ізраїль проводять масштабну військову операцію проти Ірану. Серед цілей США – знищення ядерного потенціалу країни, а також ліквідація іранського флоту. 4 березня командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що американські бійці знищили 17 іранських суден, серед яких – субмарина.