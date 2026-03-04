Артур Дронь – письменник, ветеран ЗСУ

Український письменник та ветеран Артур Дронь скасував співпрацю з норвезьким видавництвом Cappelen Damm. Про це він розповів у коментарі для Суспільне Культура.

У видавництві готувалвся до друку норвезький переклад його книжки «Гемінґвей нічого не знає». За словами письменника, співпраця стала неможливою після того, як він дізнався, що торік Cappelen Damm опублікувало книжку Ufred – Russland fra innsiden («Розбрат: Росія зсередини») норвезької журналістки Осне Сеєрстад. Одним із центральних персонажів книжки є Андрей Медведєв, боєць ПВК «Вагнер», який воював під Бахмутом і згодом втік із Росії.

Авторка книги брала в нього інтерв'ю та спілкувалася з його родиною, про що і написала у книзі.

Артур Дронь заявив, що публікація такої історії поруч із українськими наративами під одним логотипом видавництва є для нього неприйнятною.

«Не можна спочатку давати голос убивцям – дезертували вони чи ні, а потім тим, хто захищається. Це розмиває межу між агресором і жертвою», – наголосив письменник.

Cappelen Damm – це найбільший видавничий дім Норвегії та один із тих, які відкрито підтримують Україну. У 2022 році воно друкувало дитячі книжки для українських біженців безкоштовно, а також видало норвезькою роман «Місто» Валер'яна Підмогильного. Артур Дронь вважає, що потрібно бути принциповим у подібних питаннях.

«Я поважаю їхню підтримку України, але вважаю неприпустимим виходити в одному видавництві з росіянами, книжками про російських військових чи виступати з ними на спільних подіях», – сказав він.

Він також зазначив, що ситуація з Cappelen Damm демонструє нерозуміння природи російсько-української війни на Заході:

«Наші європейські партнери щиро нас підтримують, але інколи не бачать, що надавати голос росіянам – це шкідливо й аморально. Якщо ми це розуміємо, ми маємо говорити про це прямо», – зазначає письменник.

25-річний Артур Дронь – письменник, ветеран ЗСУ і учасник бойових дій на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі. Працює у «Видавництві Старого Лева», де вийшли друком його поетична збірка «Тут були ми» та збірка еесеїв «Гемінґвей нічого не знає». У жовтні 2024 року отримав поранення та був демобілізований.