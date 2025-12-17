Артур Дронь в анотації зазначив, що текст для читача може стати терапевтичним

Письменник і ветеран Артур Дронь став лауреатом Премії імені Юрія Шевельова у 2025 році. Нагороду йому присудили за книжку есеїв «Гемінґвей нічого не знає». У середу, 17 грудня, Суспільне Культура повідомило, що вручення премії відбулося під час церемонії.

Книжка «Гемінґвей нічого не знає» вийшла у 2025 році у «Видавництві Старого Лева». У збірці 24-річний автор описує власний досвід великої війни. В анотації зазначено, що тексти присвячені темам віри, взаємопідтримки між військовими, страху, надії, втрат і любові. Автор також осмислює особисті травматичні переживання.

До короткого списку премії у 2025 році також увійшли Віра Агеєва з книжкою «Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам’ять та ідентичність» і Дмитро Крапивенко з книжкою «Усе на три літери».

Спеціальну відзнаку капітули у 2025 році отримала Мирослава Пінковська – за внесок у збереження культурної пам’яті. Її книжка «Портрет в інтер’єрі долі» була у списку премії. Ще одну спецвідзнаку капітули вручили Вірі Агеєвій – за літературознавчу есеїстику.

Окрему спеціальну відзнаку від Радіо Культура присудили Артему Чеху за книжку «Гра в перевдягання». Це видання прозвучить в ефірі радіо наступного року.

До слова, премію імені Юрія Шевельова заснували у 2013 році PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа, видавництво «Дух і Літера», Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету. Премія відзначає твори в жанрі есеїстики за незалежність думки та культуру стилю. З 2020 року в її межах також вручають дві спеціальні відзнаки – від капітули та від Радіо Культура.