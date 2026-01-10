Внаслідок наїзду авто собака зазнала численних травм

Патрульна поліція розшукала водія Nissan Qashqai, який переїхав собаку двома колесами поблизу Львова та поїхав з місця. Інцидент трапився у четвер, 8 січня, близько 17:00 на Львівщині в місті Пустомити. Про це у суботу, 10 січня, повідомили в поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, 28-річний мешканець Львівщини, за кермом позашляховика Nissan Qashqai, переїхав собаку спочатку переднім колесом, а потім заднім та втік з місця події. Відео, яке зафіксували камери спостереження, першим опублікував на сторінці фейсбук керівник «Домівки врятованих тварин» Орест Залипський. За словами Ореста Залипського, внаслідок наїзду автомобіля пошкоджені внутрішні органи собаки.

Відео Ореста Залипського

«У малої діафрагмальна грижа – через розрив діафрагми внутрішні органи якраз таки змістилися. Кишківник перемістився в грудну клітину, тиснучи на легені та серце. Крім того, є анатомічні зміни у хребті, вона не може сама мочитися, на додачу – голка в шлунку», – повідомив Орест Залипський.

За словами волонтера, попереду на собаку чекають складні операції по видаленню діафрагмальної грижі, втручання через зміщення кишківника та операція з вилучення голки зі шлунка.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 299 ККУ (Жорстоке поводження з тваринами). Водію загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін від одного до трьох років. Досудове розслідування триває.

Наразі собака перебуває в притулку для тварин, де ветеринари їй надають необхідну допомогу. Також волонтери закликають про допомогу на лікування тварини.