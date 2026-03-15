Помер відомий блогер Дід Толя

У віці 88 років помер популярний інтаграм-блогер та тіктокер дід Толя з міста Камʼянець-Подільський Хмельницької області. Про це у неділю, 15 березня, повідомив онук блогера Олександр Гусін.

«Тільки що подзвонили до моєї мами й сказали, що діда не стало, так. Ми робили все, що можливо. Ми робили все, що можливо», – розповів Олександр Гусін.

За словами Олександра Гусіна, через хворобу його дідусю здійснили складну операцію – ампутацію кінцівки, але чоловік помер від ускладнень після оперативного втручання.

Олександр Гусін та його дідусь Анатолій вели у соцмережах канали «Дід Толя та онук», що були популярними серед користувачів. Чоловіки знімали гумористичні відео, які набирали мільйони переглядів. Дід Толя запамʼятався глядачам дотепними висловлюваннями з ненормативною лексикою та став героєм багатьох мемів. Зокрема, дід Толя здобув популярність через відео, на якому переспівав пісню «Стефанія» гурту Kalush.

У інстаграмі на сторінку дуету підписані 112 тис. користувачів, а у ТікТок за ними стежать понад 1,2 млн підписників.