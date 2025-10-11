Тіло чоловіка знайшли в Оболонському районі Києва

У Києві у салоні автомобіля Lamborgini виявили мертвим 32-річного блогера із вогнепальним пораненням у голову. Напередодні чоловік повідомляв близьким про фінансові труднощі та надіслав їм прощальне повідомлення, розповіли у суботу, 11 жовтня, у пресслужбі поліції Києва.

За даними правоохоронців, тіло 32-річного чоловіка виявили вранці 11 жовтня в Оболонському районі. Біля загиблого чоловіка лежала зареєстрована на нього зброя.

«Попередньо встановлено, що загиблий — підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Напередодні смерті чоловік повідомляв близьким про пригнічений стан, через наявні фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення», – повідомили у пресслужбі поліції.

Імені блогера у поліції не уточнили. Водночас «Суспільне» із посиланням на власні джерела повідомило, що загиблим є підприємець та блогер Костянтин Ганіч, відомий під псевдонімом KostyaKudo.

Також про смерть Костянтина Ганіча повідомили на його телеграм-каналі.

Костянтин Ганіч (KostyaKudo)

На місці події працювали слідчі, криміналісти та судмедексперт. За фактом смерті чоловіка поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) із позначкою «самогубство». Обставини події з’ясовують.