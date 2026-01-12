Пенсіонерка виїхала з сином через пункт пропуску «Красноїльськ» за допомогою фіктивних документів

Івано-Франківський міський суд визнав місцеву мешканку Світлану Іщенко винною у незаконному переправленні сина через кордон за допомогою підроблених документів і призначив їй рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 29 грудня, у лютому 2024 року прикарпатка замовила в інтернеті виготовлення фіктивної довідки про те, що вона потребує стороннього догляду і через два місяці виїхала з 39-річним сином до Румунії через пункт пропуску «Красноїльськ» Чернівецької області. У травні 2024 року пенсіонерка сама повернулася до України через пункт пропуску «Краківець» Львівської області.

Під час судового засідання Світлана Іщенко визнала свою вину і розповіла, що раніше її обмежено придатний син неодноразово виїжджав за кордон за допомогою системи «Шлях» та перевозив гуманітарні вантажі. На початку 2024 року син приїхав в Україну, однак вже не міг виїхати за вказаною програмою. Водночас у Польщі залишилися його дружина з дітьми, які на той час захворіли, тому обвинувачена вирішила допомогти сину повернутися до них.

Суд врахував, що прикарпатка вперше притягується до кримінальної відповідальності та доглядає за 89-річною матір’ю.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав Світлану Іщенко винною у незаконному переправленні сина через кордон за допомогою підроблених документів і призначив їй три роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.