Жінка перетнула українсько-румунський кордон з підробленими документами

Івано-Франківський міський суд визнав місцеву мешканку Оксану Неустроєву винною у незаконному переправленні сина через кордон, використанні для цього підробленого документа і призначив їй 1,5 року умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 16 жовтня, у листопаді 2023 року прикарпатка вирішила купити у соцмережах висновок лікарсько-консультативної комісії про невиліковну хворобу свого 27-річного сина, через яку він не може самостійно пересуватися. Отримавши підроблені документи, у січні 2024 року Оксана Неустроєва разом з сином виїхала в ЄС через пункт пропуску «Красноїльськ» у Чернівецькій області, а через місяць вже сама повернулася в Україну через польсько-український кордон.

Під час судового засідання жінка визнала свою вину і сказала, що після незаконного перетину кордону виїхала з сином у Францію. Вона додала, що не знає, де він перебуває зараз. Суд також врахував, що на утриманні у прикарпатки перебуває сестра з інвалідністю І групи й те, що обвинувачена перерахувала гроші на допомогу ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Деркач визнала Оксану Неустроєву винною у незаконному переправленні сина через кордон, використанні для цього підробленого документа і призначила їй три роки ув’язнення, замінивши реальний термін на 1,5 року умовного. На вирок можуть подати апеляцію.