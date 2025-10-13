Олександр Т. за 1 тис. доларів знімав чоловіків з розшуку системи «Оберіг»

Івано-Франківський міський суд визнав військовослужбовця Олександра Т. винним у зловживанні впливом і призначив йому 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 7 жовтня, під час зустрічі з «клієнтом» біля магазину по вул. Богдана Лепкого обвинувачений запевнив його, що за 2 тис. доларів допоможе з відстрочкою від призову двом чоловікам. За його словами, відстрочка діятиме, доки ухилянтів не зарахують на навчання у ВНЗ, також їх знімуть з розшуку у системі «Оберіг». Олександр Т. отримав хабаря двома частинами в одному зі скверів Івано-Франківська.

Під час судового засідання військовий визнав свою вину і попросив суд суворо його не карати. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого з місця роботи.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Лазарів визнав Олександра Т. винним у зловживанні впливом і призначив йому 85 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.