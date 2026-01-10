Протести в Ірані тривають з грудня 2025 року

Президент США Дональд Трамп вчергове відреагував на масштабні протести в Ірані та заявив про те, що Сполучені Штати готові допомогти мітингувальникам. Про це він написав 10 січня у своїй соцмережі Truth Social.

«Іран прагне свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові допомогти», – написав Трамп.

За даними газети The Wall Street Journal, в адміністрації Дональда Трампа вже провели попередні обговорення щодо того, як атакувати Іран, якщо буде така необхідність. Серед обговорюваних варіантів – масштабний повітряний удар по кільйох військових цілях. Втім, один зі співрозмовників видання повідомив, що консенсусу не досягли, а жодної підготовки військової техніки та персоналу наразі не здійснили.

Нагадаємо, протести в Ірані розпочалися на тлі падіння курсу національної валюти та стрімкого зростання цін. Акції протестів розпочалися наприкінці грудня 2025 року у Тегерані, а згодом охопили інші міста. Зазначимо, протести стали наймасовішими в Ірані з 2022 року.

На початку січня 2026 року Дональд Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати втрутяться, якщо влада Тегерану вбиватиме мирних протестувальників. Станом на 1 січня, загинули щонайменше семеро людей, а сотні отримали поранення.

До слова, у червні військово-повітряні сили США вдарили по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Американські військові повідомили, що операція пройшла за планом і назвали її «приголомшливим успіхом». Втім, низка ЗМІ повідомила, що американські авіабомби не знищили повністю центрифуги й високозбагачений уран на ядерних об’єктах у Фордо та Натанзі.