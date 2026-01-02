Дональд Трамп пригрозив Ірану

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати втрутяться, якщо влада Тегерану вбиватиме мирних протестувальників. Він оприлюднив цю заяву на своїй сторінці в Truth Social.

«Якщо Іран буде стріляти і вбивати мирних протестувальників, як це зазвичай буває, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дії», – написав Трамп.

Протести в Ірані спалахнули через різке падіння курсу національної валюти та стрімке зростання цін. У 2025 році ріал втратив майже половину своєї вартості, а інфляція досягла 42,5%.

Акції почалися в Тегерані 28 грудня з протестів власників магазинів і поступово поширилися на інші міста. До протестів долучились студенти та інші верстви населення. Як пише «Радіо Свобода», станом на 1 січня, загинули щонайменше семеро людей, а сотні отримали поранення.

Це наймасовіші протести в Ірані з 2022 року, коли у країні спалахнули заворушення після смерті Махси Аміні. Влада країни посилила заходи безпеки, а офіційні представники пообіцяли «рішучу відповідь» на будь-які спроби дестабілізувати ситуацію.