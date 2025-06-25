Трамп звинуватив медіа у спробі «принизити один з найбільш успішних військових ударів в історії»

Президент США Дональд Трамп відреагував на появу у медіа повідомлень про те, що авіаудари США по трьох ядерних об’єктах Ірану минулих вихідних не знищили основні компоненти ядерної програми країни а, імовірно, відкинули її розвиток на кілька місяців. Глава Білого дому в середу, 25 червня, опублікував допис у власній соцмережі «Труз сошіал», де назвав ці повідомлення «фейковими».

У вівторок, 24 червня, телеканал CNN і газета NYT поширили попередню оцінку Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) щодо аналізу шкоди, завданої іранським ядерним об’єктам, та впливу цих ударів на ядерну програму Ірану. Низка джерел медіа зазначили, що попередні висновки суперечать неодноразовим заявам Трампа про те, що удари «повністю й остаточно знищили» об’єкти зі збагачення урану в Ірані.

У Білому домі визнали існування такої оцінки, але заявили, що не згодні з нею.

«Ця так звана оцінка є абсолютно неправильною і мала гриф “цілком таємна”, але її все одно злив CNN анонімний невдаха з розвідспільноти низького рівня. Витік цієї нібито оцінки є явною спробою принизити президента Трампа і дискредитувати відважних пілотів, які бездоганно виконали місію зі знищення іранської ядерної програми. Всім відомо, що відбувається, коли 14 бомб точно влучають у ціль: повне знищення», – сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у коментарі CNN.

Американські військові повідомили, що операція пройшла за планом і назвали її «приголомшливим успіхом».

Глава Пентагону Піт Гегсет у коментарі CNN сказав, що масивні авіабомби влучили точно в потрібні місця, чим повністю позбавили Іран здатності створити ядерну зброю.

«Будь-хто, хто каже, що бомби не були руйнівними, просто намагається дискредитувати президента й успішну місію», – зазначив міністр.

У своєму дописі Дональд Трамп звинуватив медіа у спробі «принизити один з найбільш успішних військових ударів в історії».

«Ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені. І Times, І CNN піддають критиці з боку громадськості», – додав Трамп.

Нагадаємо, 22 червня військово-повітряні сили США вдарили по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для авіаударів по іранському підземному комплексу збагачення урану у Фордо, американці залучали стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit із високоточними бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МOP). Також американці завдали ударів приблизно 30 крилатими ракетами BGM-109 Tomahawk з підводних човнів ВМС США.

За даними джерел CNN, американські авіабомби не знищили повністю центрифуги й високозбагачений уран на ядерних об’єктах у Фордо та Натанзі. Натомість вплив на всі три об'єкти – Фордо, Натанз та Ісфахан – в основному обмежився наземними спорудами, які були серйозно пошкоджені, зокрема їхня енергетична інфраструктура.

Ізраїльські офіційні особи вважають, що комбінація військових дій США та Ізраїлю на кількох ядерних об’єктах відкинула іранську ядерну програму на два роки назад. Водночас Єрусалим не допустить відновлення цієї програми.